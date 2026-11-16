El Ministerio de Economía de la Nación, que dirige Luis Caputo, aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto emplazado en Olavarría, provincia de Buenos Aires.

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Según la resolución 1983/2026 publicada en el Boletín Oficial, el nuevo parque eólico “La Rinconada” demandará una inversión superior a los 230 millones de dólares y va a tener capacidad para generar 94,5 megavatios.

Su objetivo principal es abastecer el proceso productivo de la empresa siderúrgica Siderca que está en Campana. Cabe aclarar que la compañía detrás de la inversión es Tenaris, propietaria también de la siderúrgica campanense.

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Se trata del segundo parque eólico de la compañía. “Con 21 aerogeneradores, el Parque Eólico La Rinconada, ubicado en Olavarría, tendrá una capacidad instalada de 94,5 MW y nos permitirá ahorrar aproximadamente 100 mil toneladas de CO2 al año. Junto con el Parque Eólico Buena Ventura generarán energías renovables para abastecer el consumo de nuestro Centro Industrial en Campana”, se indicó.

En mayo de este año pidieron adherir al RIGI y en junio ya iniciaron la construcción. Ahora, desde fines de octubre, la iniciativa accederá a los beneficios impositivos y cambiarios del régimen.

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Según se informó desde la empresa, el parque eólico aportará unos 400 gigavatios-hora de electricidad a la red, con un factor de capacidad estimado del 54,5%. El gobierno nacional espera una inversión total superior a los 230 millones de dólares y el 40 por ciento de ese monto deberá ejecutarse antes del 31 de marzo del año que viene. Desde la empresa esperan poner el parque en funcionamiento en dos años.

Por otro lado, el Concejo Deliberante de Olavarría viene de aprobar la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para los parques eólicos del distrito. A nivel local este tributo fue bautizado como el “Impuesto al Viento”.

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La tasa se calculará sobre la potencia nominal instalada de cada aerogenerador, con valores que van desde USD 850 por MW para equipos de hasta 3,8 MW hasta USD 700 por MW para aquellos de 9 MW o más. A esto se le suma la posibilidad de hacer un pago anticipado y una garantía de estabilidad tributaria por 20 años.