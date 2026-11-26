La Provincia de Buenos Aires busca avanzar con una ley integral para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía, una problemática que preocupa especialmente por el crecimiento del juego virtual entre adolescentes y jóvenes.

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La iniciativa que se discute en la Legislatura bonaerense apunta a establecer mayores controles sobre las plataformas habilitadas, limitar las estrategias comerciales de las empresas y reforzar las herramientas para detectar y combatir el juego ilegal.

Uno de los puntos centrales es que las cuentas de los usuarios sean personales e intransferibles. Además, las plataformas deberán incorporar mecanismos de identificación biométrica facial para validar el ingreso, los depósitos, los retiros y determinadas apuestas.

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El proyecto también contempla límites a los depósitos, cierres automáticos de las sesiones y restricciones para evitar que los usuarios permanezcan conectados durante períodos prolongados. Entre las medidas previstas figura el cierre de la cuenta durante 24 horas cuando una persona ingrese tres veces en un mismo día.

Las plataformas deberán informar cuánto tiempo lleva conectado cada usuario y cuánto dinero apostó. También tendrán que emitir advertencias cuando la actividad supere los 30 minutos.

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Publicidad, menores y apuestas ilegales

Otro de los ejes apunta directamente a la publicidad de las casas de apuestas. La propuesta establece que toda comunicación comercial deberá contar con autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Además, prohíbe las promociones dirigidas directa o indirectamente a menores de 18 años y la publicidad en establecimientos educativos, espacios públicos y contenidos destinados principalmente a chicos y adolescentes.

También busca terminar con los bonos de bienvenida, créditos, programas de puntos y otros incentivos que estimulan la frecuencia de las apuestas.

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En paralelo, el proyecto contempla la creación de una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, que funcionaría dentro de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. Tendría competencia en todo el territorio provincial y podría investigar de oficio actividades de juego sin autorización.

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Los fondos que enfrentaron al oficialismo y la oposición

Uno de los principales puntos de desacuerdo entre los bloques legislativos es el destino del dinero que aportarán las empresas de apuestas.

El proyecto contempla la creación de un fondo provincial para el cuidado de la salud mental y la atención de la ciberludopatía. Para financiarlo, las empresas deberían aportar un monto equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad, promoción y patrocinio.

La propuesta establece que el 70% de esos recursos se distribuya entre los municipios bonaerenses y el 30% restante quede a disposición del Ministerio de Salud.

También se prevé un aporte mensual equivalente al 3% de los premios de las apuestas online autorizadas para financiar clubes de barrio y becas destinadas a deportistas de alto rendimiento.

El 85% de ese fondo se destinaría a entidades de bien público y deportivas, mientras que el 15% restante financiaría becas para atletas bonaerenses.

Precisamente, la distribución y administración de estos recursos fue uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo entre los distintos espacios políticos. Las diferencias giraron en torno a qué organismos deben controlar los fondos y cómo deben llegar los recursos a los municipios y las instituciones deportivas.

La discusión legislativa también contempla el impacto de las apuestas sobre la salud mental y la necesidad de generar herramientas de prevención y asistencia para las personas afectadas.

El tratamiento del proyecto quedó postergado hasta este jueves al mediodía, cuando la Cámara de Diputados bonaerense intentará retomar el debate y avanzar con un texto unificado.