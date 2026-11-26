Luego del cuarto intermedio declarado en la medianoche, los Diputados bonaerenses retomaron la sesión donde se terminó aprobando un proyecto de ley unificado para regular las apuestas online y combatir la ludopatía impulsado por el peronismo.

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El visto bueno de la Cámara baja se dio luego del fracaso en la sesión para aprobarlo el miércoles a la noche, cuando se pasó a un cuarto intermedio para este mediodía por diferencias entre los bloques sobre el texto que se iba a tratar.

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La votación estuvo precedida por horas de negociaciones entre bloques. El escollo principal no era el de impulsar la prevención de la ludopatía sino por el destino y la distribución de los fondos que contempla la normativa.

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El proyecto contempla la creación de un Fondo provincial para el cuidado de la salud mental y la atención de la ciberludopatía. Para financiarlo, las empresas deberían aportar un monto equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad, promoción y patrocinio.

La propuesta establece que el 70% de esos recursos se distribuya entre los municipios bonaerenses y el 30% restante quede a disposición del Ministerio de Salud.

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También se prevé un Fondo de Bien Público y Deportivo, que se financiará con el 3% de los premios de las apuestas online autorizadas y la recaudación adicional que genere el incremento de hasta el 3% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad para financiar clubes de barrio y becas destinadas a deportistas de alto rendimiento.

El 85% de ese fondo se destinará a entidades de bien público y deportivas, mientras que el 15% restante financiaría becas para atletas bonaerenses.

Otro cambio fue la incorporación en la Ley de Juego (N° 15.079) del impuesto del 3% sobre todos los premios resultantes de las apuestas por slots, destinado financiar a programas de salud y entidades de bien público. En detalle, el impuesto se repartirá en un 66% a los municipios; un 33% al Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo; y el 1% restante al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).