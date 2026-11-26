Apuestas online: Tras un largo debate, avanzó en Diputados bonaerenses la ley contra la ludopatía
Los legisladores bonaerenses retomaron la sesión con la polémica ley luego del cuarto intermedio de la medianoche. Cambios en el reparto de los fondos.
Luego del cuarto intermedio declarado en la medianoche, los Diputados bonaerenses retomaron la sesión donde se terminó aprobando un proyecto de ley unificado para regular las apuestas online y combatir la ludopatía impulsado por el peronismo.
El visto bueno de la Cámara baja se dio luego del fracaso en la sesión para aprobarlo el miércoles a la noche, cuando se pasó a un cuarto intermedio para este mediodía por diferencias entre los bloques sobre el texto que se iba a tratar.
La votación estuvo precedida por horas de negociaciones entre bloques. El escollo principal no era el de impulsar la prevención de la ludopatía sino por el destino y la distribución de los fondos que contempla la normativa.
El proyecto contempla la creación de un Fondo provincial para el cuidado de la salud mental y la atención de la ciberludopatía. Para financiarlo, las empresas deberían aportar un monto equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad, promoción y patrocinio.
La propuesta establece que el 70% de esos recursos se distribuya entre los municipios bonaerenses y el 30% restante quede a disposición del Ministerio de Salud.
También se prevé un Fondo de Bien Público y Deportivo, que se financiará con el 3% de los premios de las apuestas online autorizadas y la recaudación adicional que genere el incremento de hasta el 3% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad para financiar clubes de barrio y becas destinadas a deportistas de alto rendimiento.
El 85% de ese fondo se destinará a entidades de bien público y deportivas, mientras que el 15% restante financiaría becas para atletas bonaerenses.
Otro cambio fue la incorporación en la Ley de Juego (N° 15.079) del impuesto del 3% sobre todos los premios resultantes de las apuestas por slots, destinado financiar a programas de salud y entidades de bien público. En detalle, el impuesto se repartirá en un 66% a los municipios; un 33% al Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo; y el 1% restante al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).
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