Luego de la nueva política en materia migratoria anunciada por el Gobierno Nacional, Nicolás Kreplak señaló su repudio y sorpresa: “Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada”.

Vale destacar que según informó el vocero presidencial Manuel Adorni será potestad de los organismos provinciales “determinar las condiciones de acceso al sistema incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”.

“Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”, aseguró el titular de la cartera sanitaria de la Provincia.

“No cuentan con el gobierno de la Provincia donde la atención es gratuita en todo el territorio”, aseveró el funcionario de Axel Kicillof al tiempo que sentenció: “La salud de la gente es un tema serio, tratémoslo con información”.

En un hilo de X, Kreplak referenció un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. En una serie de gráficos se reflejan las estadísticas de atención de enero a diciembre de 2023.

Los datos fueron publicados por el ministro bonaerense en julio de este año, cuando comenzaba a instalarse en agenda el arancelamiento de la salud, sobre todo a partir de casos que ya avanzaron en ese sentido como el de la provincia de Salta.

Fundación Soberanía Sanitaria.

“¿Qué se esconde detrás de la propuesta de cobrar los servicios de salud a extranjeros?”, se pregunta Kreplak y exhibe un gráfico que muestra que sólo el 0,81% de los internados en Hospitales bonaerenses corresponde a población migrante.

“Las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado”, asevera el ministro en ese posteo.

Fundación Soberanía Sanitaria.

Y continúa haciendo hincapié en el bajo costo de la atención a extranjeros: “Lo cierto es que los datos reflejan otra realidad. Demuestran que la atención de personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud”.

“En la PBA, solo el 0.2% de las consultas y el 0.8% de las internaciones corresponden a extranjeros”, asegura según se observa en los mismos gráficos elaborados a partir de datos arrojados por el ministerio de Salud de la Provincia.

Fundación Soberanía Sanitaria.

“La crisis económica no justifica la estigmatización y exclusión. Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan”, concluye Kreplak.