La senadora bonaerense del peronismo, Valeria Arata, presentó un proyecto de repudio al recorte del Programa Remediar y alertó que la medida “debilita la atención sanitaria”, especialmente en los sectores más vulnerables.

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La legisladora destacó que el programa, vigente desde 2002, garantiza el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de salud y alcanza a unos 19 millones de personas en todo el país. “Es una herramienta indispensable para la equidad sanitaria”, sostuvo.

Arata advirtió que un eventual desfinanciamiento afectaría directamente al primer nivel de atención, ya que muchos tratamientos básicos dejarían de resolverse en centros de salud y se trasladarían a hospitales, generando mayor presión sobre el sistema.

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También puso el foco en el interior bonaerense, donde en muchos casos el Estado es la única vía de acceso a medicamentos. “No es una política accesoria, sino una garantía concreta del derecho a la salud”, remarcó.

En la misma línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó el ajuste y advirtió que la eliminación del programa agravaría la situación sanitaria en un contexto de mayor demanda en hospitales públicos, que ya creció alrededor de un 30%.

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Ambos coincidieron en reclamar la continuidad del programa o, en su defecto, que Nación transfiera los fondos necesarios para sostenerlo.