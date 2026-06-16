La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este martes 16 de junio vence el plazo para abonar la cuota 3 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para inmuebles edificados como baldíos, con una bonificación de hasta el 10%.

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El beneficio alcanza a los contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales y realicen el pago dentro de la fecha de vencimiento. En esos casos, podrán acceder al descuento independientemente del medio de pago que utilicen.

Para cumplir con el trámite, ARBA recordó que se puede ingresar al sitio web oficial y acceder a la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

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Además, quienes utilicen la aplicación Cuenta DNI pueden realizar el pago de manera digital escaneando el código QR enviado por correo electrónico. Esa opción permanecerá habilitada hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Por otra parte, las personas que prefieran efectuar el pago de forma presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en los centros de cobro de Provincia Net Pagos. Para ello, deberán descargar previamente la boleta correspondiente desde la página de ARBA.

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