La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó una nueva herramienta para simplificar el cumplimiento tributario y facilitar la bancarización de las operaciones del sector inmobiliario.

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A partir de un trabajo conjunto con Banco Provincia, las cuentas bancarias especiales utilizadas por las inmobiliarias para administrar fondos de terceros quedarán excluidas del régimen de recaudación sobre acreditaciones.

La medida alcanza al dinero correspondiente a clientes en operaciones de compra, venta, alquileres y otros servicios inmobiliarios. El objetivo es evitar que esos movimientos, que no representan ingresos propios de las inmobiliarias, generen retenciones y acumulación de saldos a favor.

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“De esta manera, simplificamos el cumplimiento tributario y damos respuesta a un sector con el que venimos trabajando para resolver problemas históricos. Eliminamos la generación de saldos a favor acumulados que se producían al administrar fondos de clientes en cuentas propias”, explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

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La iniciativa surgió de una gestión conjunta entre ARBA y Banco Provincia para desarrollar un producto bancario específico que permita canalizar estas operaciones de manera formal, sin generar distorsiones tributarias ni inmovilizar recursos pertenecientes a terceros.

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Además, ARBA estableció los requisitos que deberán cumplir quienes actúan como agentes de recaudación para solicitar la autorización correspondiente y aplicar la exclusión sobre las cuentas ofrecidas a sus clientes.

“Así, nuestro organismo podrá aplicar la exclusión de las cuentas ofrecidas a sus clientes, favoreciendo la bancarización de las operaciones”, señaló Girard.

La medida se enmarca en la agenda de simplificación tributaria de ARBA, que busca reducir cargas administrativas y financieras, corregir distorsiones y facilitar el cumplimiento de las actividades productivas y comerciales en la provincia de Buenos Aires.