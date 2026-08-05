La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este jueves 6 de agosto vence el plazo para pagar la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano con una bonificación de hasta el 10% para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

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El descuento alcanza a los contribuyentes que estén al día con sus obligaciones fiscales y realicen el pago dentro del plazo previsto, sin importar el medio de pago que utilicen. El beneficio aplica tanto para la planta edificada como para la planta baldía del impuesto.

Para realizar el pago, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web de ARBA, en la sección "Pagá tus impuestos", donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

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Además, está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que permanecerá vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, descargando previamente la boleta desde la página oficial de ARBA.

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La bonificación del 10% forma parte de los beneficios que el organismo provincial mantiene para incentivar el cumplimiento en término de las obligaciones tributarias.