La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta el próximo jueves 12 de noviembre se podrá pagar con un descuento de hasta el 10% la cuota 9 del Impuesto a los Automotores.

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El beneficio alcanza a quienes estén al día con sus obligaciones tributarias y abonen dentro del plazo establecido. La bonificación se aplica independientemente del medio de pago elegido.

Este año comenzó a regir un nuevo esquema de vencimientos para el Impuesto Automotor, que permite pagar la patente mensualmente en hasta 10 cuotas, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

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Qué otros impuestos vencen el 12 de noviembre

ARBA también recordó que el jueves 12 de noviembre operarán otros vencimientos impositivos en la Provincia de Buenos Aires:

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Impuesto Inmobiliario Rural: cuota 4.

cuota 4. Impuesto Inmobiliario Complementario: cuota 4.

cuota 4. Impuesto a las Embarcaciones Deportivas: segunda y última cuota del año.

Los vencimientos del Inmobiliario Rural y Complementario fueron prorrogados por la Agencia debido a los feriados y quedaron unificados con el plazo de la cuota 9 del Automotor.

Cómo pagar los impuestos de ARBA

Los contribuyentes pueden realizar el pago a través de la página oficial de ARBA (www.arba.gov.ar), ingresando en la sección «Pagá tus impuestos». Allí es posible abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Otra alternativa es pagar mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR incluido en el correo electrónico enviado por la Agencia. Esta opción estará disponible hasta la fecha de vencimiento.

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Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. En ambos casos, deberán descargar previamente las boletas desde el sitio web de ARBA.