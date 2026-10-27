Según se informó oficialmente, La adhesión se realiza íntegramente de manera digital, a través del sitio oficial de ARBA. Desde allí, cada contribuyente puede consultar sus obligaciones, seleccionar el impuesto correspondiente y formalizar el plan sin necesidad de realizar trámites presenciales.

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El director ejecutivo del organismo de recaudación, Cristian Girard, explicó que la medida busca abrir una instancia concreta para regularizar obligaciones antes de que termine el año. “Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo.

De cara a 2027, no registrar deuda con el fisco provincial será condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos. Además, el nuevo esquema previsto para el próximo año reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento: los mayores beneficios corresponderán a quienes hayan pagado en tiempo y forma y no hayan necesitado ingresar a moratorias o planes de regularización.

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“El año que viene vamos a profundizar el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria durante los últimos años, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo y la responsabilidad de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló Girard.

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