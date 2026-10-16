La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) extendió hasta el jueves 12 de noviembre el vencimiento de tres obligaciones impositivas: la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario.

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La prórroga permitirá a los contribuyentes pagar hasta esa fecha sin perder los beneficios por buen cumplimiento. Quienes estén al día con sus impuestos podrán acceder a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago elegido.

Para abonar de manera digital, se puede ingresar al sitio oficial de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”. Allí es posible pagar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

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Otra alternativa es Cuenta DNI: los contribuyentes podrán escanear el código QR que recibirán por correo electrónico de la Agencia. Esta opción estará disponible hasta la fecha de vencimiento.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. Para ello, deberán descargar previamente las boletas desde la página web de ARBA.

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