Desde ARBA recordaron a los contribuyentes que durante este año comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente mensualmente, que incluye la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera para los contribuyentes.

Ads

También se informa que el mismo jueves 12, vence la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Complementario. Ambos vencimientos fueron prorrogados por la Agencia debido a los feriados, por lo que el nuevo plazo para abonar esos tributos coincide con el de la cuota 9 del Impuesto Automotor.

Además, vence la segunda y última cuota del año del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

Ads

Para pagar cualquiera de los impuestos, se puede ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Ads