La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este viernes 13 de noviembre vence la primera etapa del plan especial de pagos, que permite regularizar deudas tributarias con descuentos de hasta el 40%. A partir del sábado, el programa continuará vigente, pero con bonificaciones menores.

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Se trata de la última oportunidad para acceder a los mayores beneficios del régimen: 40% de descuento para quienes paguen al contado, 20% para quienes elijan tres cuotas y 15% para quienes opten por seis cuotas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es facilitar la regularización de las obligaciones tributarias antes de fin de año y permitir que más contribuyentes puedan acceder a los beneficios impositivos previstos para 2027.

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"Queremos que quienes tienen deudas aprovechen esta oportunidad para ponerse al día. El plan está diseñado para que los mayores descuentos se concentren en las primeras semanas y se reduzcan progresivamente. Por eso es importante no dejar pasar esta primera etapa", señaló.

En ese sentido, Girard recordó que estar al día con el fisco provincial será una condición necesaria para acceder a los descuentos y bonificaciones impositivas durante el próximo año.

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Además, el esquema de beneficios para 2027 reconocerá especialmente a quienes hayan cumplido con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma y no hayan necesitado recurrir a moratorias o planes de regularización.

"Vamos a profundizar una política tributaria que reconozca el esfuerzo de quienes cumplen. Queremos que estar al día tenga beneficios concretos y que quienes sostienen una buena conducta tributaria a lo largo del tiempo reciban un reconocimiento aún mayor", agregó el funcionario.

Cómo continúa el plan de pagos de ARBA

El programa contempla un esquema escalonado de bonificaciones hasta el 31 de diciembre:

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Del 14 al 27 de noviembre: 35% de descuento por pago al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

35% de descuento por pago al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento exclusivamente para quienes cancelen la deuda al contado.

En todos los casos, las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

Qué impuestos se pueden regularizar

El régimen alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Se pueden incluir deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones correspondientes a 2026, con excepción de las del Impuesto de Sellos.

Para quienes necesiten plazos de financiación más extensos, ARBA mantiene disponibles sus planes de pago habituales, que contemplan una mayor cantidad de cuotas.

La adhesión se realiza de manera completamente digital, sin necesidad de concurrir a una oficina. Para consultar las deudas, conocer las opciones disponibles y formalizar el plan, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARBA.