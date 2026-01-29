La Asociación del Fútbol Argentino formalizó en enero pasado la petición para fijar su domicilio legal en Mercedes 1366, en el distrito de Pilar. No obstante, una recorrida realizada por funcionarios de ARCA arrojó que esa numeración no existe en la calle, ya que la última dirección registrada llegaba hasta el 900.

Además, en terrenos baldíos contiguos se halló un lote alambrado con un cartel que dice: "Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo", pero los agentes no hallaron una edificación ni documentación que respalde la existencia de una sede operativa.

"El domicilio denunciado en este trámite no pudo ser localizado", indica el comunicado de ARCA, por lo que esto traba a AFA en la posibilidad de realizar trámites administrativos e impositivos.

En este marco, se le reclamó Claudio "Chiqui" Tapia que actualice la información y documentación para destrabar trámites fiscales.

