El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa por presunta malversación de caudales públicos contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación judicial analizaba el traslado de su esposa, Bettina Angeletti, a los Estados Unidos en un vuelo oficial.

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La decisión se basó en la ausencia de delito tras un dictamen favorable emitido por la fiscal Alejandra Mangano. Desde la Justicia descartaron el uso indebido de los recursos del Estado Nacional.

El expediente judicial se había iniciado el pasado 11 de marzo de 2026 a raíz de una denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón. El letrado denunciante cuestionaba la presencia de Angeletti en la comitiva oficial para asistir al evento “Argentina Week” en Nueva York.

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Tras diversas medidas probatorias, la fiscalía interviniente comprobó que el traslado no implicó una erogación extra para las arcas públicas. Desde el Gobierno nacional respondieron que la mujer no integraba la comitiva formal y que viajó en calidad de invitada del Poder Ejecutivo.

El juez Rafecas consideró que para este tipo de invitaciones no se requiere el dictado de un acto administrativo particular que autorice su presencia en la aeronave. Además, el informe técnico precisó que en el tramo Buenos Aires a Miami del 6 de marzo de 2026, viajaron 12 pasajeros en un avión con capacidad para 39 plazas.

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La Justicia constató que no se registraron viáticos a nombre de Angeletti ni gastos adicionales en las tarjetas de crédito corporativas de la Jefatura. Las facturas de los alojamientos fueron emitidas a nombre del funcionario en habitaciones dobles, sin cargos diferenciales.

Asimismo, se comprobó que no se emitieron tickets aéreos pagados por el Estado para el regreso de la esposa de Adorni. Entre sus fundamentos principales, la fiscal Mangano sostuvo explícitamente que “no se detectó desvío del propósito original de los fondos públicos”.

"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".



Será Justicia.



Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr — Manuel Adorni (@madorni) April 24, 2026

Tras darse a conocer la resolución absolutoria, el actual jefe de Gabinete se pronunció sobre el fallo a través de sus redes sociales oficiales. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”, publicó el funcionario nacional.

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Por su parte, el presidente Javier Milei citó el mensaje del ministro coordinador en su cuenta personal y agregó: “Esto empieza a ponerse lindo”.

Esto empieza a ponerse lindo... https://t.co/TJLgUSg5G5 — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2026

Pese a este cierre judicial, el funcionario mantiene otras dos causas abiertas a cargo del juez federal Ariel Lijo. Las pesquisas abordan un viaje a Uruguay y la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, y se encuentran delegadas al fiscal Gerardo Pollicita.