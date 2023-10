“Estamos en presencia de Mauricio Macri en su peor versión: Miente, descalifica personalmente para ganar en el debate de ideas, desacredita y no se hace cargo de la gran responsabilidad que tiene de poner en riesgo a Juntos por el Cambio y negarle a la República Argentina una fuerza opositora coherente”, sostuvo Gerardo Morales desde su cuenta de la Red Social Twitter.

Fue luego de que el ex mandatario criticara a los dirigentes de la UCR que se oponen a su pacto con Javier Milei. En declaraciones televisivas este domingo, Macri indicó: “Los radicales no son sólo los que hablan… Hay una camada de muchos radicales que se han modernizados en las ideas y con ellos tenemos una relación espectacular. No hay que generalizar. Si Morales, Yacobitti o Lousteau quieren apoyar a Massa, que lo digan, pero que no cuestionen al resto”.

En este marco, el Gobernador jujeño sentenció: “Su problema es la ambición desmedida de poder. Primero, debilitó y le hizo todo el daño posible a Horacio Rodríguez Larreta. Luego, perjudicó a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich. Ahora solo busca protagonismo sosteniendo a Javier Milei, una persona con desequilibrio emocional y propuestas imposibles de implementar, además de negar el holocausto y la dictadura, lo que pone en riesgo la democracia que logramos para nuestro pueblo”.