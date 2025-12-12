“Sigo estando en La Libertad Avanza, no me fui, no me han expulsado. Lo que se vio días atrás fue un comunicado de concejales de LLA que responden a Sebastián Pareja que comenzaron a intentar a instalar esa idea”, sostuvo Leila Gianni en declaraciones televisivas a raíz del escándalo que provocó su ruptura con el bloque libertario oficial de La Matanza.

A su vez, contó: “Pareja no se hizo cargo del comunicado”. Y me dijo que ‘está mal’". Entonces “tenemos que juntarnos y ordenar esta situación”, añadió la edil.

A su vez, aseveró tener el respaldo del Jefe de Estado: “Milei me dijo que soy su espada en La Matanza. Quiere que demos la batalla cultural en el barro”. Y sentenció que está “siempre del lado de Javier Milei, defendiéndolo a capa y espada”.

