Arde la interna libertaria en La Matanza: Gianni desconoció el comunicado oficial en su contra y dijo que la avala Milei
Luego de romper con el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo de La Matanza, desde el espacio local expulsaron a Lelia Gianni. No obstante, la ex funcionaria nacional le quitó valor a esa decisión, la apuntó a Sebastián Pareja y afirmó que tiene el respaldo del Presidente.
“Sigo estando en La Libertad Avanza, no me fui, no me han expulsado. Lo que se vio días atrás fue un comunicado de concejales de LLA que responden a Sebastián Pareja que comenzaron a intentar a instalar esa idea”, sostuvo Leila Gianni en declaraciones televisivas a raíz del escándalo que provocó su ruptura con el bloque libertario oficial de La Matanza.
A su vez, contó: “Pareja no se hizo cargo del comunicado”. Y me dijo que ‘está mal’". Entonces “tenemos que juntarnos y ordenar esta situación”, añadió la edil.
A su vez, aseveró tener el respaldo del Jefe de Estado: “Milei me dijo que soy su espada en La Matanza. Quiere que demos la batalla cultural en el barro”. Y sentenció que está “siempre del lado de Javier Milei, defendiéndolo a capa y espada”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión