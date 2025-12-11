Leila Gianni, que viene de formar parte de un sinnúmero de partidos políticos, acaba de romper con otro: La Libertad Avanza, espacio que representó en la boleta de las últimas elecciones y que, previo a asumir su banca en el Concejo de La Matanza, decidió dejar de lado.

Los libertarios estallaron contra la edil, y lanzaron un durísimo comunicado: “Desde La Libertad Avanza La Matanza comunicamos oficialmente que la Concejal Leila Gianni no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio, luego de su decisión deliberada de romper el bloque el mismo día de asumir la banca obtenida con los votos de los vecinos”.

Y añadió: “Dicho accionar fue consciente y planificado, con la intención de generar división interna, quedando así demostrado que no existió compromiso real con nuestras ideas ni respeto por el mandato de las urnas. Asimismo, recalcamos que no posee domicilio en La Matanza y que su paso por este espacio fue meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real. Estas conductas no representan ni representaron jamás a La Libertad Avanza”.

“Como bloque seguiremos trabajando unidos, con responsabilidad, sin especulaciones y defendiendo los valores de la libertad, por ello, reafirmamos que la Libertad Avanza la Matanza mantiene su cohesión, su rumbo y su compromiso con todos los matanceros, nada desviará nuestro trabajo ni nuestros principio”, sentenciaron.

Previamente, en redes sociales, militantes libertarios cargaron duro contra Gianni por su decisión de romper el bloque.



Como que Leila Gianni se fue de LLA? Si asumio hoy...



Y no se la vieron venir? Que macana che https://t.co/BDfmThblPv pic.twitter.com/HAmcrdl1hs — Antiponzista (@PonzistaAnti) December 9, 2025

