El Gobierno Municipal de General Arenales alertó a los vecinos por una maniobra en la que desconocidos estarían utilizando el nombre y la identidad de la intendente Érica Revilla para enviar mensajes.

Ads

Desde la comuna solicitaron no responder este tipo de contactos, no brindar información personal y no realizar ningún tipo de pago o transferencia ante eventuales pedidos que puedan realizarse bajo la identidad de la jefa comunal.

En ese sentido, recomendaron que quienes reciban mensajes de estas características bloqueen el número desde el cual fueron enviados y realicen la denuncia correspondiente.

Ads

Según informó el Municipio, la propia Revilla ya efectuó la denuncia ante las autoridades por la situación.

Ads