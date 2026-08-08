General Arenales
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Bianco detalló el operativo en más de 30 municipios afectados por el temporal: "Pusimos todos los recursos disponibles"
Habemus acuerdo en el Foro de Intendentes Radicales: en Tandil hubo fumata 'boina blanca' y ya se alinean rumbo a 2025
"Con la Izquierda o con la Derecha, el campo siempre termina pagando la fiesta y el productor ya está hinchado las p..."
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