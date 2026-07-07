Los alumnos podrán ver este martes el partido entre Argentina y Egipto en las escuelas sin que se suspendan las clases. La decisión fue confirmada por las autoridades educativas y permitirá que cada establecimiento, tanto de gestión pública como privada, defina si transmite el encuentro, previsto para las 13.00, en el marco de los 16avos de final del Mundial.

Ads

Puede interesarte

Según publicó La Capital, las actividades se desarrollarán con normalidad, aunque en muchas instituciones el partido de la Selección será el punto de partida para trabajar contenidos vinculados con la geografía, la historia y la cultura del país africano.

La posibilidad de seguir el encuentro quedará en manos de los equipos directivos y docentes de cada escuela. Además de compartir un momento de pasión futbolera, la propuesta busca aprovechar el Mundial como una herramienta pedagógica para desarrollar contenidos en distintas áreas.

Ads

En algunos casos excepcionales, de acuerdo con lo informado por el medio marplatense, algunas escuelas notificaron a las familias que las inasistencias de este martes estarán justificadas, ante las consultas que volvieron a surgir sobre una eventual suspensión de clases.

En las escuelas de gestión provincial no habrá cambios en el calendario escolar. Las autoridades ratificaron que las clases se dictarán normalmente y que, en la mayoría de los establecimientos, se habilitará la transmisión del partido para luego continuar con actividades relacionadas con el Mundial.

Ads

El fútbol como puerta de entrada al aprendizaje

Tras el encuentro, muchos docentes abordarán temas vinculados con Egipto, como las pirámides, la civilización del Antiguo Egipto, el río Nilo, la geografía y la historia de ese país.

Desde la Secretaría de Educación municipal también confirmaron que no habrá modificaciones en la modalidad de las clases, por lo que las escuelas dependientes del municipio mantendrán sus horarios habituales.

Ads

En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) indicó que numerosos colegios privados facilitarán que los alumnos puedan seguir el partido en vivo desde las aulas.