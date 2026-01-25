Según el Índice Big Mac, se posiciona como el segundo país más caro del mundo para comprar la clásica hamburguesa de la reconocida cadena internacional, solo por detrás de Suiza, una de las economías con mayores ingresos per cápita del planeta.

Uno de los dirigentes que se expresó al respecto fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien remarcó el contraste entre los precios locales y los ingresos de la población. “Uno lo lee y no puede dejar de sorprenderse, lamentablemente: somos el segundo país más caro del mundo para comprar una simple hamburguesa, solo por debajo de Suiza, donde claramente los ingresos son mucho más altos”, afirmó. Y agregó: “Este dato refleja lo difícil que se le hace a la gente de a pie el día a día”.

De acuerdo con el Índice Big Mac, elaborado como referencia para medir el poder adquisitivo y el atraso o sobrevaluación de las monedas, el precio del Big Mac en Argentina ronda los 7,37 dólares. Esa cifra solo es superada por Suiza, donde el mismo producto cuesta 7,99 dólares. El ranking deja al país por encima de economías desarrolladas y de alto poder adquisitivo como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia.

La comparación resulta aún más significativa si se tiene en cuenta que el salario promedio argentino, medido en dólares, se encuentra muy por debajo del de esos países. En ese sentido, el índice expone el impacto combinado del atraso cambiario y la inflación en dólares, que encarece los precios internos y erosiona el poder de compra de los consumidores.

El ranking de los diez países con el Big Mac más caro, expresado en dólares, quedó encabezado por Suiza (7,99), seguido por Argentina (7,37) y Uruguay (6,91). Luego aparecen Noruega (6,67), Italia (6,42), Costa Rica (5,90), Estados Unidos (5,79), Reino Unido (5,73), Suecia (5,67) y Dinamarca (5,64).

