¡Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y somos finalistas del Mundial otra vez!
Los bonaerenses Enzo Fernández y Lautaro Martínez se lo dieron vuelta a los ingleses y la Argentina ganó 2 a 1. Ahora, versus España en New Jersey. El domingo la segunda final mundialista para la Scaloneta.
La selección argentina buscará la cuarta estrella este domingo frente a España, tras vencer a Inglaterra por 2 a 1, en la semifinal del Mundial 2026 que se disputó en el Estadio de Atlanta.
Los bonaerenses Enzo Fernández, de San Martín, y Lautaro Martínez, de Bahía Blanca, se lo dieron vuelta a los ingleses con dos goles a los 39' y los 91' del segundo tiempo.
Los ingleses no jugaron un buen partido, apostó a defenderse después de que Anthony Gordon marcase a los 9' del complemento. El DT argentino Lionel Scaloni decidió meter cambios ofensivos en contraposición a su rival, que apostó a defenderse, y acertó.
La Scaloneta jugará su segunda final consecutiva y la séptima en su historia junto a las de Uruguay 1930, Argentina 1978, México 1986, Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022.
La final con España se jugará en el estadio de Nueva Jersey este domingo a las 16 hora argentina. En tanto que Inglaterra jugará con Francia, por el Tercer puesto el sábado en Miami.
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