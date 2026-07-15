La selección argentina buscará la cuarta estrella este domingo frente a España, tras vencer a Inglaterra por 2 a 1, en la semifinal del Mundial 2026 que se disputó en el Estadio de Atlanta.

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Los bonaerenses Enzo Fernández, de San Martín, y Lautaro Martínez, de Bahía Blanca, se lo dieron vuelta a los ingleses con dos goles a los 39' y los 91' del segundo tiempo.

Los ingleses no jugaron un buen partido, apostó a defenderse después de que Anthony Gordon marcase a los 9' del complemento. El DT argentino Lionel Scaloni decidió meter cambios ofensivos en contraposición a su rival, que apostó a defenderse, y acertó.

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¡SÍ, ENZO SÍ! GOOOOOOOOOOOL ARGENTINO



Tremendo remate de Enzo Fernández para que la Selección se lo empate 1-1 a Inglaterra en el final del partido. pic.twitter.com/0vXnBSoGrT — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA



Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

La Scaloneta jugará su segunda final consecutiva y la séptima en su historia junto a las de Uruguay 1930, Argentina 1978, México 1986, Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022.

La final con España se jugará en el estadio de Nueva Jersey este domingo a las 16 hora argentina. En tanto que Inglaterra jugará con Francia, por el Tercer puesto el sábado en Miami.

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