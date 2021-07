El vuelo UC1101 de la línea aérea Latam Cargo Colombia, aterrizó a las 17.52 en el aeropuerto de Ezeiza procedente de Miami con 800.500 vacunas, y así Argentina ya recibió un total de 41.833.930 dosis, de las que más de 16 millones llegaron este mes.

Se trata del decimoctavo viaje en lo que va de julio que sumará en el mes 16.127.200 dosis: 1.744.000 de Sputnik V (1.141.000 del componente 1 y 603.000 del componente 2); 2.883.200 de AstraZeneca y Oxford; 3.500.000 de Moderna, y 8.000.000 de Sinopharm.

Sin embargo, el Gobierno no consigue aplacar los ánimos de un amplio sector que recibió la primera dosis de la Sputnik V hace más de 90 días y no tienen ni noticias de cuándo accederán a la segunda vacuna. En un principio desde la cartera de Salud habían indicado que la idea era aplicar el segundo componente 21 días después del primero; como no se accedieron a las ampollas, luego señalaron que podía extenderse el plazo hasta los 3 meses. No obstante, vencido ese lapso indicaron que podían ser 4 los meses de espera ya que la "vacuna no se vencía" generando confusión ya que si bien la vacuna aplicada no vence, hay un tiempo estipulado para que el refuerzo genere efecto. En este sentido, se estudia combinar marcas, pero la idea no genera confianza en el sector damnificado por la falta de ampollas rusas.