La senadora bonaerense María Florencia Arietto publicó un video en su cuenta de Twitter luego del procesamiento de los dirigentes de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

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En el video, Arietto repite en loop la frase: “Justicia, justicia, justicia, perseguirás… la justicia llega” y menciona los nombres de los dirigentes. La publicación generó confusión sobre el objetivo del mensaje, ya que no ofrece explicación sobre la causa judicial.

El procesamiento de Tapia y Toviggino responde a una causa por presunta retención indebida de aportes y evasión fiscal en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación que estima montos por más de 19.000 millones de pesos y embargos de 350 millones de pesos sobre bienes de los directivos, además de mantener la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.

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El video publicó generó numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas:

@RickyRaggio: “Chapita total…”

“Chapita total…” @Ale1786654: “Es ia? La gente esta mas pelotuda que nunca o el pelotudo soy yo que no hago estos videos siendo un pelotudo. Estoy sumamente confundido.”

“Es ia? La gente esta mas pelotuda que nunca o el pelotudo soy yo que no hago estos videos siendo un pelotudo. Estoy sumamente confundido.” @guscent833: “Este es el nivel de nuestros dirigentes. Idiocracia se quedó corto.”

“Este es el nivel de nuestros dirigentes. Idiocracia se quedó corto.” @HanLector2502: “Que flor de pelotuda sos, sorete. La Justicia debería llegarte…”

“Que flor de pelotuda sos, sorete. La Justicia debería llegarte…” @irmagon30058017: “No hace falta ese baile es ridículo.”

“No hace falta ese baile es ridículo.” @BeatrizDavyt: “Estás mal Florencia, la política te perjudica no es tu fuerte.”

“Estás mal Florencia, la política te perjudica no es tu fuerte.” @MessideFinanzas: “Infumable y eso que vi 3 segundos y no puse el audio.”

“Infumable y eso que vi 3 segundos y no puse el audio.” @janus_blondius: “Reencarnó la loca ex de Capitanich en Florencia Arietto.”

“Reencarnó la loca ex de Capitanich en Florencia Arietto.” @Fisu_1979 (Melina79): “Del ridículo no se vuelve.”

“Del ridículo no se vuelve.” @ktlcomoqras: “Q bueno que llegue, ahora tu papel no entiendo… Pero bue 👍.

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