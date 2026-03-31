Arietto publicó un curioso video tras el procesamiento de dirigentes de AFA y en redes la destrozaron: "Chapita total"
En un llamativo video publicado en X, la legisladora bonaerense repite frases sobre justicia y menciona a Tapia y Toviggino. La publicación generó numerosas reacciones de usuarios en redes sociales.
La senadora bonaerense María Florencia Arietto publicó un video en su cuenta de Twitter luego del procesamiento de los dirigentes de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En el video, Arietto repite en loop la frase: “Justicia, justicia, justicia, perseguirás… la justicia llega” y menciona los nombres de los dirigentes. La publicación generó confusión sobre el objetivo del mensaje, ya que no ofrece explicación sobre la causa judicial.
El procesamiento de Tapia y Toviggino responde a una causa por presunta retención indebida de aportes y evasión fiscal en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación que estima montos por más de 19.000 millones de pesos y embargos de 350 millones de pesos sobre bienes de los directivos, además de mantener la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.
El video publicó generó numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas:
- @RickyRaggio: “Chapita total…”
- @Ale1786654: “Es ia? La gente esta mas pelotuda que nunca o el pelotudo soy yo que no hago estos videos siendo un pelotudo. Estoy sumamente confundido.”
- @guscent833: “Este es el nivel de nuestros dirigentes. Idiocracia se quedó corto.”
- @HanLector2502: “Que flor de pelotuda sos, sorete. La Justicia debería llegarte…”
- @irmagon30058017: “No hace falta ese baile es ridículo.”
- @BeatrizDavyt: “Estás mal Florencia, la política te perjudica no es tu fuerte.”
- @MessideFinanzas: “Infumable y eso que vi 3 segundos y no puse el audio.”
- @janus_blondius: “Reencarnó la loca ex de Capitanich en Florencia Arietto.”
- @Fisu_1979 (Melina79): “Del ridículo no se vuelve.”
- @ktlcomoqras: “Q bueno que llegue, ahora tu papel no entiendo… Pero bue 👍.
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