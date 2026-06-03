“Ya lo dije públicamente y lo sostengo con profunda convicción: Portación libre para mujeres víctimas de violencia”, pidió Florencia Arietto en redes sociales, en el marco de la conmoción por el crimen de Agostina.

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Y añadió: “En lugar de escuchar feministas hablando de cursos de la ley Micaela, aprendé a tirar y comprate una glock 42”.

La declaraciones de la Senadora bonaerense tuvieron lugar en un escenario de debate sobre la violencia de género y cómo paliarlo de manera efectiva.

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