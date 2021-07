Por Ramiro Pablo Gómez

Comenzó la campaña electoral rumbo a las PASO 2021 y Diego Santilli lanzó un Spot que deja entrever la intención de mostrarse como un dirigente que “escucha a la gente" y “camina” la calle. La argumentación supone que la resolución de los problemas sociales parten de la escucha generalizada y que esa metodologia en un territorio de 17 millones de habitantes y más de 300 mil kilómetros cuadrados es posible.

Dejame un comentario, contame qué te preocupa. En la calle o por acá, estoy para escucharte (o leerte). pic.twitter.com/kbA0swqUZ5 — Diego Santilli (@diegosantilli) July 27, 2021

“Nos vamos a encontrar en la calle. Cuándo me vean me encaran o me gritan “¡Diego!”, así me cuentan en qué andan y yo les voy a contar por la experiencia que tengo, las cosas en los que los puedo ayudar”, expresa el Spot menor a 20 segundos donde Santilli sugiere una escucha activa del bonaerense.

El nombre del dirigente es acompañado por el seudónimo "Colo" reforzando esta idea descontacturada de un politico al que se lo puede "encontrar en la calle", contarle los problemas y llamarlo por su nombre o incluso por su apodo.

“Arrancamos” cierra el audiovisual el candidato a Diputado por la Provincia, Diego Santilli. Ese verbo que sintetiza el Spot sugiere un arranque de campaña, un posicionamiento activo del dirigente que mientras habla a cámara no deja de caminar ni se detiene.

Cuando a Santilli le preguntaron qué criticas le hace al gobernador Axel Kicillof respondió “lo veo alejado de la gente”. No es casual que intente mostrarse como un dirigente “cercano” a los bonaerenses.

Por último, no hay propuestas políticas explicitas sino que le sugiere a los bonaerenses que le cuenten “en qué andan” y a partir de ahí Santilli los ayudaría.