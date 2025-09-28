El fútbol argentino se paraliza este domingo con una nueva edición del clásico de Avellaneda. Desde las 15:15, en el estadio Presidente Perón, Racing recibe a Independiente en un duelo cargado de historia, contrastes y expectativas.

Mientras la Academia atraviesa un momento de euforia tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores, el Rojo llega golpeado, en el último puesto de su zona en la Copa de la Liga y con el debut de Gustavo Quinteros como entrenador.

El partido será arbitrado por Nicolás Ramírez y tendrá transmisión en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.

Cómo llega Racing

El equipo de Gustavo Costas vive un presente inmejorable. Viene de eliminar a Vélez y meterse entre los cuatro mejores de América, además de encadenar cuatro victorias consecutivas sin recibir goles: San Lorenzo (2-0), Vélez (1-0), Huracán (2-0) y nuevamente el Fortín (1-0).

En la Copa de la Liga suma 10 puntos en la Zona A y ocupa la 12ª posición, pero con un nivel en alza y una racha que lo ilusiona con pelear arriba. En el Cilindro, además, dejó atrás un arranque adverso con tres derrotas seguidas y encadenó triunfos ante Peñarol, San Lorenzo y Vélez.

Cómo llega Independiente

El Rojo atraviesa un momento completamente distinto. Con 11 partidos sin triunfos entre torneo local y copas, marcha último en la Zona B con 4 puntos y llega a este clásico con la urgencia de cambiar su imagen.

Tras la salida de Carlos Tévez y el interinato de Matheu y Tuzzio, la dirigencia cerró la llegada de Gustavo Quinteros, que debuta en el banco de suplentes. El DT chileno-argentino tuvo apenas cinco días de trabajo con el plantel y buscará dar el golpe en el partido más importante del semestre.

“El clásico es una oportunidad enorme para los jugadores”, aseguró en la previa.

Historial entre Racing e Independiente

El clásico de Avellaneda es uno de los más antiguos y calientes del fútbol argentino. Hasta hoy se enfrentaron 237 veces entre torneos de liga, copas nacionales e internacionales y el amateurismo:

Independiente ganó 89 partidos

Racing ganó 71 encuentros

Empataron 77 veces

El último antecedente fue en el estadio Libertadores de América, en el Torneo Apertura, y terminó 1-1 con goles de Gastón Martirena para Racing y Álvaro Angulo para el Rojo.

Formaciones confirmadas

Racing (DT Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Independiente (DT Gustavo Quinteros): Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Lo que está en juego

Para Racing, el clásico significa confirmar su gran momento y alimentar la ilusión de pelear el torneo, además de darle otro motivo de fiesta a un Cilindro que vive días de alegría.

Para Independiente, en cambio, el choque es la oportunidad de cortar la mala racha y darle confianza a un ciclo técnico que recién comienza. Más que tres puntos, el Rojo juega por orgullo, historia y futuro.