Arrancó el clásico de Avellaneda: todo lo que tenés que saber del partido en el que Racing recibe a Indpendiente
Racing llega eufórico tras avanzar en la Copa Libertadores y con una racha ganadora, mientras que el Rojo estrena DT en plena crisis. ¿Quién se queda con el clásico de Avellaneda?
El fútbol argentino se paraliza este domingo con una nueva edición del clásico de Avellaneda. Desde las 15:15, en el estadio Presidente Perón, Racing recibe a Independiente en un duelo cargado de historia, contrastes y expectativas.
Mientras la Academia atraviesa un momento de euforia tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores, el Rojo llega golpeado, en el último puesto de su zona en la Copa de la Liga y con el debut de Gustavo Quinteros como entrenador.
El partido será arbitrado por Nicolás Ramírez y tendrá transmisión en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.
Cómo llega Racing
El equipo de Gustavo Costas vive un presente inmejorable. Viene de eliminar a Vélez y meterse entre los cuatro mejores de América, además de encadenar cuatro victorias consecutivas sin recibir goles: San Lorenzo (2-0), Vélez (1-0), Huracán (2-0) y nuevamente el Fortín (1-0).
En la Copa de la Liga suma 10 puntos en la Zona A y ocupa la 12ª posición, pero con un nivel en alza y una racha que lo ilusiona con pelear arriba. En el Cilindro, además, dejó atrás un arranque adverso con tres derrotas seguidas y encadenó triunfos ante Peñarol, San Lorenzo y Vélez.
Cómo llega Independiente
El Rojo atraviesa un momento completamente distinto. Con 11 partidos sin triunfos entre torneo local y copas, marcha último en la Zona B con 4 puntos y llega a este clásico con la urgencia de cambiar su imagen.
Tras la salida de Carlos Tévez y el interinato de Matheu y Tuzzio, la dirigencia cerró la llegada de Gustavo Quinteros, que debuta en el banco de suplentes. El DT chileno-argentino tuvo apenas cinco días de trabajo con el plantel y buscará dar el golpe en el partido más importante del semestre.
“El clásico es una oportunidad enorme para los jugadores”, aseguró en la previa.
Historial entre Racing e Independiente
El clásico de Avellaneda es uno de los más antiguos y calientes del fútbol argentino. Hasta hoy se enfrentaron 237 veces entre torneos de liga, copas nacionales e internacionales y el amateurismo:
- Independiente ganó 89 partidos
- Racing ganó 71 encuentros
- Empataron 77 veces
El último antecedente fue en el estadio Libertadores de América, en el Torneo Apertura, y terminó 1-1 con goles de Gastón Martirena para Racing y Álvaro Angulo para el Rojo.
Formaciones confirmadas
Racing (DT Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.
Independiente (DT Gustavo Quinteros): Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos.
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
Lo que está en juego
Para Racing, el clásico significa confirmar su gran momento y alimentar la ilusión de pelear el torneo, además de darle otro motivo de fiesta a un Cilindro que vive días de alegría.
Para Independiente, en cambio, el choque es la oportunidad de cortar la mala racha y darle confianza a un ciclo técnico que recién comienza. Más que tres puntos, el Rojo juega por orgullo, historia y futuro.
