El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, anticipó una temporada de verano desafiante por el contexto económico y reconoció que el turismo atraviesa un momento complejo. Sin embargo, aseguró que el distrito buscará sostener su atractivo y competir por los visitantes.

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"Las expectativas en el sudoeste bonaerense son altas porque son playas que vienen creciendo muchísimo en los últimos años", sostuvo en diálogo con Radio Provincia. Aunque descartó que se repitan los niveles de actividad de temporadas excepcionales, afirmó: "Nosotros le vamos a dar pelea, porque la realidad es que tenemos una playa espectacular".

El jefe comunal también se refirió a los daños que provocaron el avance del mar y la ciclogénesis sobre la costa. "La suba del mar nos rompió todo el frente costero. Lo dejamos todo preparado, tuvimos que armar completamente un frente nuevo de 1.500 metros", explicó. Además, mencionó trabajos de accesibilidad, mejoras en las calles y la necesidad de proyectar soluciones estructurales.

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En otro tramo de la entrevista, destacó la agenda de eventos deportivos y culturales que el municipio impulsa durante todo el año para fortalecer el turismo. También mencionó la demanda habitacional, la paralización de 70 viviendas del plan Procrear y la inauguración de la primera escuela secundaria agraria técnica con orientación en pesca de la provincia de Buenos Aires.

Por último, Arranz destacó el acompañamiento de Axel Kicillof en materia de infraestructura y obra pública. Entre los avances en el distrito, mencionó la finalización del sistema cloacal y la construcción de la Casa de la Provincia, que alcanza aproximadamente el 50% de ejecución.

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