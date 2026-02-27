Este viernes 27 de febrero, desde las 10.00, el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata dará a conocer la sentencia contra el joven hoy de 18 años acusado por el crimen de Kim Gómez, la nena asesinada en febrero de 2025 durante un robo en el barrio Altos de San Lorenzo.

El imputado es juzgado en el fuero juvenil porque tenía 17 años cuando ocurrió el hecho, el 25 de febrero del año pasado. La expectativa de la familia está puesta en la resolución judicial, que llega a días del primer aniversario del asesinato.

El ataque ocurrió en la esquina de avenida 72 y calle 25, cuando Kim estaba junto a su mamá, Florencia Barraza, dentro de un Fiat Palio rojo. Delincuentes las interceptaron para robar el vehículo, obligaron a la mujer a bajar, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

La nena viajaba en el asiento trasero con el cinturón puesto. Según la reconstrucción del caso, intentó descender, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras. Finalmente, los asaltantes la abandonaron en el lugar.

La fuga terminó cuando los ladrones chocaron contra un poste de luz y el auto cayó en una zanja. Luego escaparon hacia un descampado antes de que llegara la Policía.

Durante el juicio declararon cinco testigos. Marcos Gómez, padre de la víctima, calificó como “duro” el desarrollo del debate oral. “Es muy difícil presenciar todo eso”, expresó. También señaló que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas, así que solo queda esperar”. Sobre el aniversario del crimen, agregó: “Se hace muy duro”.

En la causa también está implicado un chico de 14 años. Por ser no punible, permanece alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años, bajo tratamiento interdisciplinario.