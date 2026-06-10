Ante una demanda creciente de atención médica y la ausencia de clínicas privadas en la ciudad, el intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, inició gestiones para concretar un convenio de colaboración con el Hospital Privado SADIV de San Pedro, considerado uno de los centros de salud más importantes de la región por su infraestructura, tecnología y nivel de complejidad.

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Con ese objetivo, Bouvier visitó las instalaciones del hospital y mantuvo una reunión con su director y propietario, Dr. Gastón Vitale, y con la representante legal de la Fundación Vidas SADIV, Dra. Sofía Sanjurjo.

Del encuentro también participaron la secretaria de Salud de Arrecifes, Nadia Zanzottera, y la directora adjunta del Hospital Municipal Santa Francisca, Dra. Melina Marveggio.

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Durante la reunión se analizaron distintas alternativas de cooperación destinadas a fortalecer el acceso a la salud de los vecinos de Arrecifes a través de prestaciones médicas, estudios diagnósticos, procedimientos especializados y servicios de alta complejidad, complementando la atención que actualmente brinda el hospital municipal.

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Uno de los principales objetivos del futuro acuerdo es facilitar la derivación de pacientes que requieran estudios o tratamientos que no pueden realizarse en Arrecifes, aprovechando la capacidad operativa y tecnológica con la que cuenta el centro médico sampedrino.

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Además, las partes intercambiaron experiencias, analizaron las necesidades sanitarias de la comunidad y comenzaron a delinear mecanismos de trabajo conjunto para ampliar las opciones de atención disponibles para la población.

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Desde el Hospital Privado SADIV destacaron la importancia de generar alianzas estratégicas con los municipios de la región y pusieron a disposición su infraestructura, equipamiento y equipo profesional para contribuir a una red sanitaria más integrada.

Las reuniones continuarán en las próximas semanas, tanto en el plano médico como en el legal, con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio que permita ampliar y fortalecer las prestaciones de salud a las que pueden acceder los vecinos de Arrecifes.

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"Seguimos construyendo alianzas estratégicas para acercar más salud, más servicios y más oportunidades a nuestra región", señalaron desde la institución.