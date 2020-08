Luego de conocerse el positivo para Covid-19 de Patricio Di Palma, excandidato a Intendente de Arrecifes, fueron hisopadas su madre, Gaitana, y su hija Agustina, ambas pacientes de riesgo, una por su edad y por haber recibido un trasplante de riñón, respectivamente. Asi lo confirmó la concejala Di Palma a través de una publicación en Facebook.

Los integrantes de la familia Di Palma se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud, incluido Pato quien se realizó unas placas radiográficas de sus pulmones con buen resultado, según publicó el medio Arrecifes Noticias.

Patricio Di Palma había dado positivo para Covid-19 luego de varios días de aislamiento por haber estado en contacto con un paciente positivo. En las últimas horas subió un video a Instagram donde confirma el resultado y pide al Gobierno Nacional y Provincial, que activen los protocolos en casos de personas inmunodeprimidas cuando un familiar o conviviente da positivo.

"Hoy tengo que estar esperando un testeo pago por mi, me parece que este no es el cambio que queríamos de los argentinos. Yo confié en usted señor Presidente, espero que no me defraude", señaló.

Y agregó: "Me queda rezar para que a mi hija le de negativo. Con un hisopado se pueden salvar vidas. Esto es para que lo vea la gente que hoy está al mando de la política. Y no para criticar, sino para construir", dijo.