La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3 a 0 a Argelia, en un partido que tuvo como gran figura a Lionel Messi.

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Tras el triunfo de la Albiceleste, los festejos no tardaron en llegar a distintos puntos del país y Arrecifes no fue la excepción. Decenas de vecinos se acercaron a la Avenida Merlassino para celebrar la victoria con banderas argentinas, camisetas celestes y blancas, bocinazos y cánticos.

La tradicional caravana espontánea volvió a repetirse luego de un triunfo de la Selección y le puso color a la noche arrecifeña, en medio de la ilusión que genera un nuevo desafío mundialista para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Con este resultado, la Selección Argentina arrancó su camino en la Copa del Mundo con una actuación sólida y renovó la expectativa de los hinchas, que sueñan con volver a ver a la Albiceleste peleando por el título.

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