El intendente Carlos Arroyo continúa diferenciándose dentro de Cambiemos y habló de su relación con la gobernadora Maria Eugenia Vidal con quien no dialoga. Además el jefe comunal no fue invitado días atrás junto a sus pares del oficialismo a la Residencia de Olivos.

"No me invitaron, no sé, se habrán olvidado", dijo y al mismo tiempo contó que hoy estaba invitado a una reunión pero no asistirá por una afección en la cadera aunque aclaró: "Tengo mucho trabajo acá y yo no soy una foto". "Hay muchos políticos que están pendientes de sacarse una foto, de salir de la mano de uno u otro", agregó.

En esa línea, Arroyo sostuvo: "No tengo diálogo con Vidal, si ella no me llama, yo no la llamo". Una de las últimas veces que estuvieron en un mismo lugar tal vez haya sido cuando Arroyo plantó a la gobernadora en un acto de inauguración de las playas públicas enojado por el lugar que le dieron o tal vez por el protagonismo que tomó el diputado y crédito local de Vidal, Guillermo Montenegro. "Calculo que estará contenta con la gestión, no he recibido ninguna crítica", señaló a la radio FM 102.1

El Jefe Comunal insistió de todas maneras en no tener ningún problema con nadie y remarcó "la excelente relación" con el secretario general de la gobernación, Fabián Perechodnik.

Por otro lado, ratificó su intención por ir por nuevo mandato y planteó que la necesidad de "cuatro años más para llevar a cabo varios proyectos en ejecución". "(La postulación) no será por mi beneficio, sino para el de la ciudad. Este es un trabajo agotador que no necesito para vivir". "La ciudad sabrá elegir entre los que hablan y prometen cosas imposibles y los que trabajamos todos los días y demostramos lo que hacemos", añadió.