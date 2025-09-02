A días de los comicios del próximo 7 de septiembre, el intendente Arturo Rojas pidió a los vecinos el respaldo para consolidar la gestión local y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendría un triunfo del gobierno libertario: “frenarán herramientas y recortarán el presupuesto”.

Rojas enfatizó la cercanía de su equipo con los vecinos como una marca de su gestión y destacó programas itinerantes como la Oficina Móvil, que recorre “cada uno de los barrios de Necochea, Quequén y el interior, atendiendo a todos por orden de llegada”.

El jefe comunal reprochó la ausencia de iniciativas y financiamiento nacional para el distrito: “No hay obras nuevas, pero tampoco hay mantenimiento de la infraestructura existente. La Ruta 228 está destruida, lo mismo que los accesos a la ciudad. Cerraron organismos que eran clave para financiar obras de agua, cloacas y pluviales, y ni siquiera se han pagado convenios de obras ya ejecutadas”, sostuvo.

Sobre la conformación de la boleta, Rojas defendió la lista 895 de Nueva Necochea como un equipo “focalizado en lo local” que incorpora vecinos que antes no participaban en política y que, según remarcó, aporta experiencia independientemente de la ideología.

“Nuestro objetivo es seguir trabajando, con planificación y orden, para que Necochea pueda seguir creciendo. Para eso necesitamos un Concejo Deliberante que entienda la realidad de la ciudad y que acompañe con responsabilidad las herramientas que la gestión necesita para gobernar hasta 2027”, concluyó.

