Un verdadero escándalo se desató en las últimas horas en el partido bonaerense de 25 de Mayo luego de que se viralizara un video donde se observa a un funcionario del Intendente Hernán Ralinqueo (Frente de Todos), compartiendo un asado con amigos y cantando la marcha peronista en pleno confinamiento. Se trata del delegado municipal Gabriel Breccia, según denucniaron desde la oposición.

"Desde el Bloque Cambiemos y Juntos por el Cambio repudiamos enérgicamente el accionar del Delegado de Norberto de la Riestra, Gabriel Breccia, que violó absolutamente todas las restricciones impuestas por el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno Nacional, donde se establece un aislamiento estricto hasta el próximo 30 de mayo", señalaron a través de un comunicado.

"No solamente es una vergüenza su accionar sino también una burla para todos los veinticinqueños. Para aquellos que no pueden visitar a sus familiares o amigos, para aquellos que tuvieron que cerrar su comercio y no pueden trabajar", subrayaron en el escrito donde piden medidas de Ralinqueo: "No respetar las restricciones es sinónimo de delito, por eso esperamos que el Intendente tome cartas en el asunto".

"No podemos permitir que mientras las escuelas, los restaurantes, las industrias, los emprendedores, los gimnasios, las iglesias, los trabajadores de eventos sociales, las peluquerías, los clubes, y cientos de actividades se encuentran restringidas, un funcionario de primera línea incumpla con las medidas generales de prevención", concluyeron los ediles de la oposición a través del comunicado.