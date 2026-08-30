Un violento asalto tuvo como víctima al reconocido productor papero Walter Hernández, ex campeón de Turismo Carretera, quien fue sorprendido por un grupo de delincuentes armados mientras se encontraba junto a familiares en un establecimiento rural de Mar del Plata.

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El hecho ocurrió durante las últimas horas en una finca ubicada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, en la zona conocida como La Polola, dentro de la jurisdicción de la comisaría octava.

Según informó La Capital, al menos seis delincuentes con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y redujeron a Hernández y a sus familiares. Los asaltantes portaban armas de fuego y durante el robo exigieron dinero.

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Lo golpearon y se lo llevaron en su camioneta

La situación tomó un cariz todavía más violento cuando los delincuentes golpearon al productor en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza y el abdomen. Pese a las agresiones, no habría sido necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Luego, los asaltantes obligaron a Hernández a subir a su propia camioneta y abandonaron el establecimiento rural con él a bordo.

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De acuerdo con la reconstrucción inicial del hecho, recorrieron varios kilómetros por caminos rurales hasta que finalmente hicieron descender al productor y continuaron la fuga a bordo del vehículo.

Los integrantes de la banda escaparon con la camioneta de Hernández y distintos objetos personales. Entre lo sustraído se encuentran un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación y alrededor de un millón de pesos.

Uno de los aspectos que ahora intenta determinar la investigación es si los delincuentes actuaron al azar o si contaban previamente con información sobre la víctima, su familia y el movimiento de dinero relacionado con su actividad productiva.

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Investigan el recorrido de la banda

Luego de recibir el aviso de emergencia, efectivos policiales se trasladaron hasta el establecimiento rural y comenzaron a recolectar elementos que permitan reconstruir el recorrido realizado por los asaltantes.

También intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, que trabaja para identificar a los integrantes de la banda y establecer cómo llegaron y escaparon del lugar.

Por el momento no se informaron detenciones y la investigación continúa bajo intervención judicial.

Quién es Walter Hernández

Hernández es una figura conocida tanto en el automovilismo como en la actividad agropecuaria. Fue campeón de Turismo Carretera y actualmente está al frente de El Parque Papas SRL, una empresa dedicada a la producción de papa para distintos mercados, entre ellos consumo fresco, bastón, chips y semilla.

El episodio vuelve a poner en escena la problemática de la seguridad en establecimientos rurales del distrito de General Pueyrredon, donde las grandes distancias, la extensión de los campos y el aislamiento de algunas fincas representan un desafío adicional para la prevención y la respuesta ante hechos delictivos.

Fuente: La Capital