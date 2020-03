La enfermera Carla Espinoza explicó el lamentable episodio en las redes sociales "Un muchacho no muy grande, de remera blanca y gorra roja, que andaba en bicicleta". Con amenazas de por medio, el el delincuente se apoderó de su pequeña maleta que contenía gran cantidad de instrumental.

"Tenía un tensiómetro, un saturómetro, un termómetro digital, dos tijeras de enfermería y mi sello. A la persona que me lo robó no le sirve para nada, pero yo necesito estas cosas para poder seguir trabajando", dijo la mujer.

"Lo seguí hasta 25 y 166. En ese tramo no crucé un patrullero. Me da mucha pena porque a él no le sirve para nada pero a mí me cortó los brazos", finalizó la enfermera en su descargo.

En las últimas horas trascendió que una empresa se hará cargo de reponerle los instrumentos a Espinoza.