La crisis laboral y la falta de vacantes en el sector privado consolidan a las plataformas digitales como el refugio principal para miles de familias. Según estimaciones del sector, ya hay más de un millón de trabajadores activos, entre ellos 900 mil conductores y 200 mil repartidores, según informó Chequeado.

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Belén D’Ambrosio, secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), dijo que “el crecimiento es exponencial y está directamente vinculado con la pérdida de empleo formal y la necesidad de sumar ingresos”. Desde Cabify y Rappi confirmaron aumentos de hasta 38% en usuarios activos durante el último año, mientras PedidosYa informó que cuenta con 100 mil repartidores y 45 mil comercios adheridos en todo el país.

Foto: AFP

La actividad exige largas jornadas: entre 10 y 12 horas diarias, seis días por semana. Los ingresos pueden rondar los $1,3 millones mensuales, según D’Ambrosio. De acuerdo con un informe de la Fundación Encuentro, un repartidor necesita completar 454 pedidos por mes para cubrir gastos básicos como alquiler, crianza de hijos, salario mínimo y monotributo. Cada pedido genera en promedio entre $1.200 y $3.033, según la demanda y el día de la semana.

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Más del 60% de los trabajadores tiene otro empleo en simultáneo, la edad promedio es de 36 años, y más del 30% son mujeres, un porcentaje mucho mayor al histórico en el sector transporte. Muchos de ellos también tienen estudios superiores, y un 25% logró completarlos.

Foto: C5N

En el caso de los choferes de apps de transporte, más del 60% tiene otro trabajo en simultáneo. La mayoría trabaja entre 5 y 7 días a la semana y unas 7,5 horas diarias. El ingreso promedio alcanza los $1,2 millones, similar a un salario formal, aunque sin cubrir gastos como combustible, mantenimiento o alquiler de vehículos. Cabify detalló que sus choferes tienen en promedio 42 años, 10 años de experiencia profesional y que el 90% son hombres, con ingresos promedio de $750 mil por semana por 40 horas trabajadas.

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El auge de las aplicaciones de transporte y delivery refleja una tensión estructural: los trabajadores pueden manejar sus horarios y elegir cuándo trabajar, pero asumen todos los costos y riesgos de la actividad. De acuerdo al informe, la tecnología ofrece una salida frente a la crisis, pero no reemplaza la protección social que otorga un empleo formal ni garantiza estabilidad económica a largo plazo.