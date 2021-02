Otro violento hecho de inseguridad sacude a San Martín. Un cocinero de 24 años fue asesinado de una puñalada en una pierna mientras caminaba por las calles de Villa Ballester rumbo a la casa de un amiga, cuando regresaba del bar Ucci, ubicado en Florida, en Vicente López.

Tras el ataque, el joven llamado como Leandro López Lucchetta, quedó tirado en el piso tras haber recibido una puñalada en la pierna derecha que le afectó la arteria femoral. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Belgrano, donde llegó sin signos vitales luego de perder mucha sangre.

"Leandro salía de trabajar como siempre. Tomó el colectivo 130, bajó en Alcorta, y tenía que caminar como quince hasta la casa de una amiga. Cuando estaba cerca del domicilio, dos personas lo abordaron y lo apuñalaron a sangre fría", relató Aldana, amiga y conviviente del joven.

“Leandro no tenía nada de valor. No tenía teléfono celular, no tenía billetera con dinero. Sólo llevaba una bolsa con ropa de su trabajo. ¡Y lo mataron en 10 segundos. No hubo forcejeo, nada. Sólo atinó a tirar una patada para defenderse. Le faltaban dos cuadras para llegar", completó.

Por el crimen, este domingo fueron fueron detenidos dos hombres de 22 y 31 años acusados por el crimen durante un allanamiento llevado a cabo la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de General San Martín. Em el caso interviene la UFI 6 del Departamento Judicial San Martín.