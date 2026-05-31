La víctima, un hombre de 37 años, fue asesinado de varios disparos y, tras una intensa búsqueda, la Policía logró detener al presunto autor del crimen, quien permanecía prófugo.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Salta y San Jorge y es investigado por la UFI Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana.

La víctima fue identificada como Mario Domingo Ovejero, domiciliado en Grand Bourg. Según indicaron fuentes policiales, el ataque se produjo cuando Ovejero se encontraba en la casa de su pareja. De acuerdo con el relato de la mujer a los efectivos policiales, el agresor sería su ex pareja, de 41 años, de quien estaba separada desde hacía aproximadamente un año y medio.

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Siempre según la declaración incorporada a la causa, el hombre llegó hasta el domicilio y comenzó a gritar desde el portón de ingreso. En ese momento Ovejero se acercó y, sin mediar palabra, el agresor habría efectuado varios disparos de arma de fuego.

La víctima recibió impactos en el tórax y en el brazo izquierdo, quedando tendida en el suelo, mientras el atacante escapó del lugar. Poco después arribó una ambulancia del SAME donde un médico constató el fallecimiento de Ovejero, según publicó Diario Resumen.

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Durante las primeras tareas investigativas, personal policial encontró en las inmediaciones una pistola Bersa modelo TPR, con un cargador colocado y cuatro municiones intactas, elemento que quedó secuestrado para las pericias correspondientes. En el lugar trabajó Policía Científica y se solicitó la colaboración de la SUBDDI Pilar.

Fuentes de la investigación señalaron además que el atacante registraba antecedentes penales y una medida cautelar por protección contra la violencia familiar impulsada por su exmujer ante el Juzgado Nº1 de Pilar.

Tras permanecer prófugo durante varias horas, el acusado fue localizado este viernes en una vivienda situada en el barrio Amancay de Maquinista Savio, partido de Escobar. La detención fue concretada por personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Pilar junto a efectivos de Escobar, luego de tareas de inteligencia y vigilancia encubierta.

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El detenido quedó a disposición de la Justicia acusado del homicidio de Mario Ovejero, mientras la fiscalía continúa avanzando con la investigación para determinar todos los detalles del hecho.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463