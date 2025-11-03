Asesino al volante: La ANSV solicitó la inhabilitación del conductor que provocó una tragedia familiar en José C. Paz
Circulaba a una velocidad excesiva y mató a un matrimonio e hirió gravemente a uno de los hijos. Ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició el proceso para inhabilitar de inmediato al conductor de una camioneta que chocó contra un vehículo en el que viajaba una familia.
Como consecuencia del siniestro que ocurrió el fin de semana en José C. Paz murieron ambos padres, Renzo y Eliana Benítez, mientras que su hija de 14 años permanece internada en grave estado en el Hospital Posadas. Los dos hijos menores quedaron al cuidado de su abuela.
Según consta en las imágenes registradas y testigos, el responsable del hecho circulaba a 160 km/h, situación que agravó las consecuencias.
El conductor, Michael Jean Carballo, de 23 años, fue detenido y acusado de doble homicidio culposo agravado y lesiones. Por este motivo, la ANSV solicitó a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su Licencia Nacional de Conducir, la suspensión de la misma mientras avanza la causa judicial por la que se encuentra detenido.
El choque ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza repleta de juegos infantiles que estaba prácticamente vacía a esa hora. La violencia del impacto fue tal que uno de los adultos fue despedido del vehículo.
