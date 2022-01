Salió a la luz este domingo un video del momento en el que José Carlos Olaya González atropelló y mató a Marcela Bimonte, una ciclista de 62 años, e hirió de gravedad a otras cuatro personas. El hombre de 32 años manejaba a gran velocidad por Figueroa Alcorta y provocó una tragedia en los Bosques de Palermo, a metros de la avenida Dorrego.

Fue cerca de las 9 de la mañana de este domingo, cuando perdió el control de su auto y terminó sobre la bicisenda. Para colmo, el conductor huyó del lugar sin asistirlos y poco después fue detenido en el partido bonaerense de Avellaneda. A través de un video se ve cómo la víctima impacta contra el parabrisas del Focus y salió despedida.

Marcela Bimonte quedó tirada en el pasto. A raíz de las lesiones, fue trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Fernández. Entró al quirófano cerca del mediodía, pero murió poco después de un paro cardíaco. La víctima fatal formaba parte de un grupo que suele hacer bicicleteadas en la zona. Sufrió graves lesiones al ser embestida y tuvo un paro cardiorrespiratorio.

Olaya González quedó imputado por homicidio culposo. Manejaba un Ford Focus color rojo -patente NGN 632-. Testigos del hecho contaron que, tras el incidente, y mientras los heridos estaban tirados en el piso, el conductor sacó cosas del interior del auto y del baúl. Luego huyó en una una camioneta Jeep negra, que pasó a buscarlo para ayudarlo a escapar.

La Policía de la Ciudad rastreó la patente y se la detectó a través del Anillo Digital. Así se determinó que había bajado en el Puente Pueyrredón y se emitió una alerta a la Provincia de Buenos Aires. Unos 40 minutos después de la fuga, fueron detenidos en la ciudad de Avellaneda por personal de la Comisaria 1era de la Policía Bonaerense.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano, señaló en Twitter: "Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque 'no hubo intención'". "Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años", agregó.

Por su parte, la Fundadora de Madres del Dolor, Viviam Perrone, en diálogo con LaNoticia1.com lamentó: "otra vez una vida destruida. Hecho Evitable. Estuve en el lugar del hecho acompañando a los ciclistas en Palermo". ¿Para cuando Alcohol 0? ¿Para cuándo modificación de la Ley Vial? ¿Para cuándo campañas?" se preguntó la activista.