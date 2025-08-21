Un simple tuit alcanzó para que el malestar de los vecinos de Bolívar llegara a todo el país. El productor agropecuario Pedro Vigneau, hoy candidato a senador provincial por la Séptima Sección Electoral dentro del frente “Potencia”, compartió en la red social X unas fotos de los caminos rurales y escribió: “Así están los caminos en Bolívar. La semana próxima dan lluvias abundantes. La situación es terminal. El municipio sigue sin convocarnos a buscar soluciones”.

El posteo superó los 1.000 retuits, más de 2.000 “me gusta” y recibió cerca de 800 comentarios, instalando nuevamente un reclamo que atraviesa a productores, transportistas, docentes y familias que dependen de esas rutas de tierra para moverse cada día.

Así están los caminos en Bolívar. La semana próxima dan lluvias abundantes. La situación es terminal. El municipio sigue sin convocarnos a buscar soluciones. Transformemos la Bronca e impotencia en acción. Movilicemos nuestra comunidad para lograr autarquía de nuestros aportes!! pic.twitter.com/7PtvSUxpc0 — Pedro Vigneau 💙 (@pedrovigneau) August 15, 2025

Cruce en redes y debate político

La publicación también derivó en un enfrentamiento con otros usuarios. Una de ellas, Ivy Cángaro, lo cuestionó: “Pero no votaste el cierre de vialidad y obra pública cero? Es lo que querías... Si no te gusta organizate con los vecinos y hace el camino. No era así? O el recorte y motosierra solo era para todo lo que no te afecte?”.

Foto: @pedrovigneau

La respuesta de Vigneau no tardó: “El tema es que tu estado presente me está afanando la guita que le pago por tasa vial hace más de 10 años y no hace nada”.

El cruce expuso cómo el reclamo por los caminos trasciende lo estrictamente rural y se mezcla con la discusión política sobre el rol del Estado y la gestión local.

El tema es que tu estado presente me está afanando la guita que le pago por tasa vial hace más de 10 años y no hace nada. — Pedro Vigneau 💙 (@pedrovigneau) August 17, 2025

Un tema recurrente en Bolívar

La repercusión no es casual. Vigneau es una voz de peso en el sector agropecuario: fue presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, de Aapresid y de Maizar, y ocupó un cargo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación al inicio de la gestión de Javier Milei. Su actual rol como candidato provincial le da al mensaje un matiz político en plena campaña.

El estado de los caminos rurales es un tema sensible en el distrito. Durante los últimos meses, entidades agropecuarias elevaron reclamos al intendente Marcos Pisano, mientras que los productores locales organizaron encuentros para discutir un nuevo modelo de gestión vial. Uno de ellos tuvo lugar en la Sociedad Rural de Bolívar, el pasado 14 de agosto.