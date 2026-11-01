El esperado cara a cara entre Santiago Maratea y la China Ansa finalmente salió al aire en PH, Podemos Hablar y terminó mucho peor de lo que se esperaba. Lo que comenzó como una pregunta sobre las colectas solidarias del influencer derivó en un fuerte enfrentamiento, reproches sobre el trabajo periodístico y una situación que obligó a la producción a detener la grabación durante 20 minutos.

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El conflicto tuvo como punto de partida una campaña que Maratea realizó en febrero de este año para ayudar a un refugio de perros. La colecta reunió 10 millones de pesos, pero posteriormente una influencer lo acusó de estafa al visitar el lugar y mostrar que allí no se había construido nada.

El influencer sostuvo que la información era incorrecta: explicó que el refugio no iba a levantarse en ese terreno, sino en uno lindero, y que la propia dueña había aclarado que el objetivo de la campaña se había cumplido.

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La discusión comenzó cuando Ansa le planteó una pregunta hipotética sobre qué le reclamaría a Maratea si hubiera sido una de las personas que donó dinero. "Si se intercambiaran roles y vos fueses donante de tu fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?", preguntó.

"Siempre se cumplieron todos los objetivos", respondió el influencer. La periodista insistió en si tenía alguna sugerencia o reclamo para hacerse y, minutos después, volvió sobre el caso del refugio.

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"¿Pero lo del refugio de perros que quedó inconcluso?", preguntó. La reacción de Maratea fue inmediata: "¿Vos sos periodista, no? ¿Averiguaste sobre ese tema?".

Ansa aclaró que no lo estaba acusando de nada y que se había informado a través de los medios. Sin embargo, esa respuesta generó otro reproche del influencer: "Es medio incompleto, me parece, la averiguación a través de los propios medios. Casi un oxímoron por lo que mienten los periodistas".

La periodista defendió su trabajo y explicó que había investigado el recorrido de la fundación. Pero Maratea volvió a cuestionarla y sostuvo que la información no era suficiente.

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"Hiciste una primera pregunta y te la respondí, hiciste la segunda y también respondí. Pero seguiste más allá, China. No nos hagamos los inocentes. Hablaste de un tema puntual porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estabas buscando", lanzó.

El momento más incómodo llegó cuando el influencer llevó la discusión al plano personal y utilizó una comparación que involucró al marido de la periodista.

"Es como si yo viniese y diga: 'Tu marido es misógino'. Va a ser incómodo porque parto de una base que no fue", expresó. Luego explicó que se había sentido cuestionado por una acusación que, según su versión, nunca ocurrió.

"Yo me lo tomo mal porque de lo que se habla con ese tema que querés tratar es que yo supuestamente le robé a una persona y eso no pasó. De esa colecta se habló por esa acusación y vos no lo averiguaste bien. Por eso me trajiste esa colecta y no otras. Hice más de 30 colectas, China", agregó.

La intervención de Andy Kusnetzoff y el gesto de Maratea

La tensión fue tal que la producción tuvo que interrumpir la grabación durante 20 minutos. Cuando el programa retomó, un graph en pantalla anunció: "20 minutos después".

Andy Kusnetzoff intervino para intentar ordenar la situación y darle un cierre al enfrentamiento. "Es justo que los dos estemos de acuerdo con lo que sale al aire, no llegamos a un acuerdo y propongo, como desde el primer día de este programa, que podamos hablar. Me gustaría darle un cierre al tema y que cada uno pueda decir algo", explicó.

Pero el malestar de Maratea no había terminado. El influencer también cuestionó la manera en que algunos medios habían informado sobre sus colectas y volvió a plantear sus diferencias con la periodista.

El episodio tuvo otro momento llamativo cuando Kusnetzoff se acercó para darle la mano e intentar distender el clima. Maratea se negó y le reclamó que primero se acercara a Ansa.

"No quiero que nadie la pase mal, ya se aclaró", dijo el conductor. "La pasó peor la China", respondió el influencer.

Cuando Andy volvió a pedirle la mano, Maratea fue tajante: "No, no, no, boludo. Es a la China, arrancá por allá".

El gesto terminó de exponer el enojo del influencer con el desarrollo de la discusión y dejó una de las escenas más tensas de la emisión.