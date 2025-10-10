A menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, los argentinos residentes en el exterior ya comenzaron a recibir sus boletas. Sin embargo, una controversia persiste: las boletas aún muestran a José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza (LLA), a pesar de su reciente renuncia.

LANOTICIA1.COM tuvo acceso a una de las boletas que ya llegaron a España, lo que permitió verificar que en el apartado de La Libertad Avanza (LLA) sigue figurando la imagen de José Luis Espert. La provincia de Buenos Aires es clave en las elecciones legislativas, ya que se eligen 35 de las 127 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación.

La polémica se originó cuando Espert fue imputado por lavado de dinero y vinculado a un empresario acusado de narcotráfico, lo que llevó a su renuncia como candidato. La coalición oficialista solicitó a la justicia electoral que se reimprimieran las boletas sin su imagen y que Diego Santilli lo reemplazara en la cabeza de la lista. Sin embargo, la Justicia rechazó la petición de la alianza libertaria.

La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, integrada por Jorge E. Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, rechazó la solicitud de LLA para reimprimir las boletas. Según la resolución, “los informes técnicos, el cronograma electoral y la secuencia de tareas establecidas demuestran claramente la imposibilidad material y temporal de realizar una nueva impresión de boletas únicas papel”. Por esta razón, las boletas ya impresas mantendrán plena validez, incluso pese a la renuncia de José Luis Espert y su reemplazo por Karen Reichardt.

A contrarreloj, LLA apeló la decisión que puso a Karen Reichardt como primera candidata, insistiendo en que Diego Santilli debería encabezar la lista. La apelación será resuelta por la Cámara Nacional Electoral (CNE). Los apoderados de LLA argumentan que la normativa permite que Santilli ocupe el primer lugar de la boleta en territorio bonaerense y cuestionan la interpretación del juez Ramos Padilla sobre la paridad de género, que impidió el corrimiento de Santilli.

Cómo votar desde el exterior

Para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre, los argentinos residentes en el exterior deben haber actualizado su domicilio en su DNI argentino antes del 19 de abril y figurar en el padrón de argentinos en el exterior. El voto es optativo y se puede ejercer de manera presencial en la representación diplomática o consular correspondiente o por correo postal, previa inscripción.