La ciudad de San Nicolás de los Arroyos ya se encuentra viviendo la Semana Santa, uno de los momentos más importantes del calendario cristiano, que comenzó este jueves con la Misa de la Cena del Señor en el Santuario de María del Rosario y en parroquias de toda la ciudad.

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Con ese inicio ya concretado, ahora el foco está puesto en las celebraciones centrales que se desarrollan entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, jornadas clave para la comunidad católica.

Viernes Santo: jornada de recogimiento y fe

Este viernes, las actividades comienzan con la oración de la mañana y continúan con el Viacrucis de los peregrinos.

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Por la tarde se reza la Coronilla de la Divina Misericordia y se realiza la Celebración de la Pasión del Señor, uno de los momentos más significativos de la Semana Santa.

La jornada cierra con el tradicional Viacrucis interparroquial, que recorre la ciudad y reúne a fieles de distintas comunidades.

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Sábado Santo: la espera y la Vigilia

El sábado está marcado por momentos de oración durante la mañana, pero el punto central llegará por la noche con la Solemne Vigilia Pascual, considerada una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico.

Domingo de Pascua: la celebración de la Resurrección

El domingo se celebra la resurrección de Jesucristo con misas a lo largo de toda la jornada en el Santuario.

Celebraciones en toda la ciudad

Además de las actividades centrales en el Santuario, distintas parroquias y comunidades también desarrollan celebraciones en diferentes puntos de San Nicolás.

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De este modo, la Semana Santa se vive en toda la ciudad como una oportunidad para la oración, el encuentro comunitario y la renovación de la fe.