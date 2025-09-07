Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, denunció empujones de periodistas cuando ingresaba a sufragar. Según relató en sus redes sociales, fue rodeada por cronistas que, en sus palabras, la “empujaron e impidieron el paso” durante varias cuadras.

CASI SE LLEVAN PUESTA A UNA SEÑORA CON CAMINADOR.

Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... les pedís que paren Y NO PARAN. 3 cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí que NO ME TOCARAN MUCHAS VECES.

Se… pic.twitter.com/PN2EutxPV7 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 7, 2025

Ante una pregunta al respecto, reaccionó bruscamente, dijo que no iba a hablar sobre el asunto y expresó: "No me toquen porque llamo a la Policía".

“Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... Les pedí que no me tocaran muchas veces”, escribió tras lo sucedido en la red X (ex-Twitter).

El episodio culminó con una escena tensa frente a las cámaras, donde Lemoine gritó: “Pongo las manos en el fuego por Karina Milei”, una frase que reforzó su alineamiento con la hermana del Presidente y principal armadora del oficialismo apuntada por cobrar coimas en nombre del gobierno.

