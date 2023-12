Pablo Barrena (Juntos por el Cambio) juró como nuevo intendente de Lobería y protaganizó un simbólico traspaso de mando con el saliente jefe comunal Juan José Fioramonti con quien se fundió en un cálido abrazo.

La sala, como así también el hall del Palacio Municipal, estuvo colmada de público que presenció el acto protocolar.

"Los invito a soñar, a trabajar, a estudiar, a continuar por el camino que iniciamos en 2015 para que todos los loberenses tengamos una vida digna donde podamos desarrollarnos plenamente en beneficio de nuestra patria chica, de la Lobería del futuro, así podremos decir por fin que Lobería es grande", expresó

Pablo Barrena juró como intendente de Lobería: Aquí con el saliente, Juan José Fioramonti



Tras brindar su primer discurso como Jefe Comunal, tomó juramento a los funcionarios que integrarán su equipo de gobierno.

Los funcionarios que integran el gabinete:

Secretaria de Gobierno: Cdra. Augusta Lahore

Secretaria de Economía y Hacienda: Cdra. M. Magdalena De Noia

Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos: Arq. Daniel Mason

Secretario de Salud y Desarrollo Social: Dr. Pedro Barrientos

Secretaria de Innovación y Coordinación: Lic. Belén Goyhenespe

Asesora Letrada: Dra. Roberta Climent

Contadora Municipal: Cdra. Laura Toce

Director de Mantenimiento Vial: Juan Víctor Schmitt

Delegado de San Manuel: Rubén Borello

Directora del Hospital Municipal: Dra. María José Goyhenespe

Director Administrativo del Sistema Municipal de Salud: Cdor. Fermín Eder

Directora de Centros de Atención Primaria de la Salud: María Paz Bustos

Directora de Cultura: Lic. Gabriela Reggiani

Director de Deportes: Prof. Adrián Irigoyen Wagner

Directora de Ingresos Públicos: Ing. Eugenia Archieri

Directora de Personal y Recursos Humanos: Dra. Clara Rodríguez

Director de Servicios Públicos: Ing. Emiliano Marinier

Director de Infraestructura: Ariel Rubin

Director de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro: Ing. Mariano E. Herrera

Director de Vivienda: Fabián Palmieri

Director de Desarrollo Social: Lic. M. Adriana Olariaga

Director de Protección Ciudadana: Dr. Martín Acosta

Director de Desarrollo Local: Dr. Adrián Mónaco

Director de Educación y Juventud: Lic. Juan Agustín Hardoy

Director de Turismo: Lic. Jorge Heger

Tesorero: Martín San Antón

Jefe de Compras: José Álvarez

Secretaria Privada: Natalia Ialonardi

Titular Oficina de Trabajo, Empleo y Economía Social: Agustina Martínez

Titular Oficina de Gestión Ambiental: Lic. Florencia López Ortiz

Titular Mantenimiento de Maquinarias y Automotores: Eduardo Melcón

Coordinadora de Integración Comunitaria: Silvia San Martín

Coordinador de Talleres: Oscar Colino

Jefe Centro de Salud de San Manuel: Dr. Horacio Cherenscio

El discurso completo:

Honorable Concejo Deliberante, Autoridades presentes, Vecinos y Vecinas

A 40 años del inicio de la EPOPEYA DEMOCRATICA encabezada por Raúl Alfonsín, tengo el honor y la responsabilidad de asumir el DECIMO gobierno de esta etapa en Lobería.

Antes de comenzar a escribir estas palabras confieso que leí detenidamente los discursos de los intendentes que me antecedieron en la función desde 1983, encontrando valiosos aportes y coincidencias que voy a marcar a lo largo de este discurso.

Ocupar transitoriamente el sillón de Kelly implica que “…Gestionar lo público es mucho más que administrar bien el dinero de los contribuyentes. Es más bien tomar decisiones transformadoras y asumir el desafío de que algo cambie de verdad…” dicho esto sin ninguna pretensión fundacional.

Venimos a fortalecer los muchísimos aciertos de la gestión iniciada en diciembre de 2015, de la que tuve la suerte de ser parte y aprender continuamente de ese gran Intendente, Juan José Fioramonti, en mi humilde entender el que realizo el cambio más importante en Lobería en estos 40 años de democracia.

Venimos también a reformar y transformar las debilidades y errores que como toda acción humana tuvo el gobierno anterior y tendrá el que estamos iniciando.

Venimos por ultimo a continuar con las principales políticas públicas que con acierto han llevado a cabo las distintas administraciones desde 1983 (Pepe Fioramonti, Ricardo Jano, Hugo Rodriguez, Diana Arguello y Juan José Fioramonti) remarcando la importancia del rol del estado municipal en circunstancias en que este concepto está en crisis.

Renunciando a cualquier originalidad quiero seguir aquí los conceptos del ex presidente Alfonsín en su discurso de Parque Norte para comprender la importancia de la democracia en estos 40 años

Decía: “… El futuro es siempre deudor de voluntades, de actores, de entusiasmo y de inteligencia colectiva. No hay empresa nacional sin pueblo y no hay pueblo sin personas conscientes de que su vida cotidiana forma parte de la vida de la comunidad.

La democracia que concebimos sólo puede constituirse a partir de una ética de la solidaridad, capaz de vertebrar procesos de cooperación que concurran al bien común. Esta ética se basa en una idea de la justicia como equidad, como distribución de las ventajas y de los sacrificios, con arreglo al criterio de dar prioridad a los desfavorecidos aumentando relativamente su cuota de ventajas y procurando disminuir su cuota de sacrificios.

No hay sociedad democrática sin disenso; tampoco la hay sin reglas de juego compartidas; ni la hay sin participación. Pero no hay además ni disenso, ni reglas de juego, ni participación democrática sin sujetos democráticos.

¿Qué es un sujeto democrático? Simplemente, aquel que ha interiorizado, hecho suyos, los valores éticos y políticos antes expuestos -legitimidad del disenso, pluralismo como principio y como método, aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, respeto de las diferencias y voluntad de participación…” concluye Alfonsín.

No es hoy el momento de dar un catálogo de las obras de gobierno, sino por el contrario comunicarles a nuestros vecinos y vecinas los principios rectores de nuestro obrar

SI LA POLITICA ES ALEJADA DE LAS FUERZAS DE LAS IDEAS, SE CONVIERTE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL EJERCICIO DEL PODER DECIA ARTURO ILLIA, por eso vamos a impulsar las propuestas que los loberenses apoyaron en la campaña electoral, basada en 3 ejes:

EJE: CALIDAD DE VIDA

Vamos a ampliar y continuar la política de Espacios Verdes

Impulsaremos la Autoconstrucción de Viviendas y todo plan que implique generar soluciones habitacionales.

LA NIÑEZ, LA VEJEZ y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD van a estar en el centro de todas las políticas

Concretaremos la Escuela de Idiomas

Soñamos con terminar la Pileta cubierta tan añorada por toda la comunidad

EJE: LOBERIA Innovadora y de oportunidades

Continuaremos con la Universidad en Lobería, promoviendo la ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO a través de un Plan de Desarrollo del Talento Local

Dinamizaremos la Agroindustria con políticas orientadas al esfuerzo público-privado que permita obtener mayor valor de nuestras producciones.

Fomentaremos el asociativismo en todos los niveles y en todos los ámbitos, ya que consideramos como una de las principales debilidades del distrito la poca cantidad de sociedades y cooperativas que unan recursos individuales en post de potenciarlos para obtener mayores beneficios sociales y por lo tanto personales

La construcción del futuro de las juventudes loberenses requiere de políticas públicas orientadas a su desarrollo integral, brindando la oportunidad de que los jóvenes puedan elegir realizar su proyecto de vida en Lobería.

Además, Impulsaremos el Turismo de MAR, SIERRA, RIO y ESTANCIAS

EJE: LOBERIA SOSTENIBLE

Promoveremos la creación de Anillos Verdes en cada centro poblado del distrito.

La Economía Circular será uno de nuestros principales desafíos.

Estas son algunos de las propuestas concretas que llevaremos adelante, entendiendo que excede del presente discurso la enumeración minuciosa de la obra de gobierno, sin perjuicio de ello seguiremos:

Priorizando el primer nivel de atención sanitario entendiendo que desarrollamos un sistema social de salud.

Profundizando los procesos de digitalización, transparencia y gobierno abierto

Potenciando la Educación como igualadora de oportunidades, tanto la formal como la no formal.

Pondremos a consideración de este Cuerpo el proyecto de Código de Ordenamiento Urbano Ambiental de manera de poder contar con esta herramienta fundamental para diseñar nuestro futuro.

Debemos continuar con el fortalecimiento del impulso de la Región que inicio Juan José, siendo el ferrocarril y el Puerto dos herramientas indispensables para este desarrollo.

Vamos a gestionar la reparación de la ruta 227 y demarcación de la ruta 55. Con respecto a la construcción del acceso a San Manuel estamos trabajando junto a legisladores provinciales para que sea incorporado en el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires del año 2024

Vamos a fortalecer medidas orientadas al cuidado de los recursos y gastos, la transparencia y la austeridad en los actos de gobierno y en nuestra conductas seguirán siendo condición esencial, entendiendo siempre que estamos al servicio de nuestros vecinos debemos cumplir con estos objetivos y para esto vamos a impulsar y seguir privilegiando el acceso a la información pública en forma ágil y permanente de cada acto de gobierno

Vamos a trabajar con todos los loberenses, con TODOS, fomentando la participación en las Juntas Barriales, los Clubes y todas las entidades intermedias que enriquecen con distintas miradas y pluralidad la vida local. En este sentido realizaremos todos los esfuerzos para impulsar la generación de mesas, grupos y entidades de la economía real tanto empresarios y empresarias como emprendedores y emprendedoras, para lograr incrementar la confianza y así generar un positivo clima de oportunidades.

Queremos resaltar a nuestros compañeros en el trabajo diario, quienes son los pilares esenciales e indispensables del ESTADO MUNICIPAL, mi reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores municipales, base fundamental del accionar comunal. Seguiremos robusteciendo los beneficios y trabajando constantemente en la Junta de Ascensos y Promociones e impulsaremos el dialogo franco con las Entidades Gremiales.

Prueba de esta consideración es que más del 30% del nuevo gabinete son agentes municipales a los que intentamos reconocer y darles toda la confianza para que gestionen con total libertad, sin mirar la pertenencia partidaria, pensando siempre en lo mejor para todo el distrito de Lobería y sabiendo que su conocimiento y experiencia estará puesto al servicio de la comunidad.

Honorables Concejales, tengo la necesidad de decir públicamente que no concebimos el gobierno sin el trabajo conjunto con Uds, que legítimamente nos eligió el Pueblo del Distrito de Lobería y que las circunstanciales mayorías no pueden impedir que las decisiones sean fruto de un debate honesto y dialectico de ideas que constituyan las bases de un Futuro Próspero y Justo para todos los loberenses

Sabemos de las dificultades que afronta nuestro país en el futuro inmediato aun sin poder anticipar las dimensiones ni las consecuencias. Estamos persuadidos de que se avecinan profundos cambios y que la inédita situación con gobiernos de diferentes color político a nivel Nacional, Provincial y Local nos pone ante un desafío mayor en la búsqueda de consensos, que sin abandonar las ideas y principios de cada gobernante, impliquen soluciones concretas para los vecinos y vecinas de nuestra PATRIA CHICA.

Es por ello que no dudare un minuto en solicitarles a los ediles me acompañen sin mirar la pertenencia política a gestionar en favor de Lobería los proyectos que sean necesarios, y tampoco dudo que me van a acompañar sin ninguna mezquindad de por medio.

En ese marco, me comprometo personalmente a realizar todos los esfuerzos necesarios para mantener la PAZ SOCIAL y la OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL que permite que más de 130 familias loberenses puedan vivir dignamente de su trabajo, aunque ello implique cambiar modalidades o tipos de obras a llevar a cabo.

Se que en el corto plazo vamos a vivir momentos difíciles, ahí estaremos tendiendo la mano a los que más dificultades tengan, pero estamos convencidos de la potencialidad de Lobería para generar un futuro que nos incluya a todos.

Antes de terminar quiero saludar a mi suegro Tito que está recuperándose lentamente y AGRADECER

A la Unión Cívica Radical de Lobería, que me formo y contiene.

Al Señor JUAN JOSE FIORAMONTI por haberme permitido aprender diariamente durante estos 8 años de gestión, por su ejemplo de honradez y virtud cívica y anticipar también otro agradecimiento porque lo voy a molestar constantemente para escuchar sus sabios consejos.

A mi familia:

A mis padres por haberme enseñado valores y principios y dado la posibilidad de pensar siempre críticamente.

A mis hijos, por soportar ausencias por todo el tiempo que no estuve presente por las responsabilidades públicas que fui asumiendo

Y FUNDAMENTALMENTE a Virginia que es el sostén principal de la hermosa familia que hemos construido, sin la cual no tendría las fuerzas suficientes para afrontar estos desafíos.

Hace 184 años, en la Navidad de 1839, Juan Manuel de Rosas a instancias del consejo de Narciso del Valle crea el partido de la Lobería Grande, lo nombra así por su extensión, en ese entonces eran 1,5 millón de hectáreas, hoy somos menos de un tercio de esa superficie, pero no renunciamos a construir LA LOBERIA GRANDE, ya no por su territorio, sino por lo más importante que tiene una comunidad, SU GENTE.

Despojados de toda arrogancia y de todo prejuicio los invito a soñar, a trabajar, a estudiar, a continuar por el camino que iniciamos en 2015 para que todos los loberenses tengamos una vida digna donde podamos desarrollarnos plenamente en beneficio de nuestra patria chica, de la LOBERIA del futuro, así podremos decir por fin que LOBERIA ES GRANDE.

MUCHAS GRACIAS.