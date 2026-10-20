Griselda Romariz de Aristi, vecina de la localidad de Loma Verde y exconcejal del municipio de Escobar, asumió como diputada de la provincia de Buenos Aires, luego de prestar juramento en la Cámara baja bonaerense en la sesión ordinaria desarrollada este martes.

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La dirigente local ocupará la banca de Jazmín Carrizo, cercana a Carolina Píparo, quien solicitó licencia. De esta manera, Aristi llega a la Legislatura provincial después de haber desarrollado una etapa de cuatro años en el Concejo Deliberante de Escobar.

Asumió como concejal en diciembre de 2021 y permaneció en el cargo hasta 2025. En las elecciones provinciales de 2023 había ocupado el sexto lugar en la lista de candidatos a diputados por la Primera Sección Electoral, pero en aquella oportunidad no consiguió acceder a una banca.

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Más recientemente, en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, Aristi fue candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Unión Liberal, el espacio encabezado por el economista Roberto Cachanosky.

La asunción de Aristi se produjo mientras atraviesa un proceso de recuperación tras haber sufrido recientemente un accidente cerebrovascular (ACV), situación que ella misma comunicó días atrás a través de su cuenta oficial de Instagram.

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“Hace un tiempo atravesé un ACV que me obligó a detenerme y concentrarme en mi recuperación. Por suerte, estoy avanzando día a día, acompañada por mi familia, mis afectos y los profesionales que estuvieron a mi lado. Fue un período diferente, de mucho aprendizaje y de valorar aún más las cosas importantes. Hoy, mientras continúo recuperándome, siento que también es momento de volver poco a poco a este espacio y reencontrarme con tantas personas que me han acompañado durante tantos años”, señaló en dicha publicación. Este martes se la vio en silla de ruedas acceder al recinto de la cámara baja provincial.